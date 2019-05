Com excesso de chuvas, Ceará cancela treino e faz atividade na academia

As fortes chuvas na capital cearense iniciadas na madrugada desta quarta-feira (22) atrapalharam o planejamento de treinos do Ceará. Com atividade prevista para o campo do CT de Porangabuçu, sob o comando do técnico Enderson Moreira, o clube transferiu a atividade para a academia do clube. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações devem se prolongar ao longo do dia.

🏁 Com treino prejudicado pelas chuvas, @CearaSC faz trabalhos na academia do clube.



📹: Déo Luís pic.twitter.com/XdNSGOXiWt — Jogada (@diariojogada) 22 de maio de 2019

A medida foi adotada para evitar um maior desgaste do gramado, palco dos treinos diários da equipe principal, além de preservar os jogadores de possíveis lesões obtidas com o treinamento da chuva. Na atual temporada, o departamento médico alvinegro está preenchido pelo volante William Oliveira, que passou por cirurgia no ombro direito. Os meias Felipe Silva, Juninho Quixadá, Mateus Gonçalves e Wescley também estão em fase de transição.

A nova baixa fica por conta do goleiro Richard, que sentiu lesão no joelho direito contra o Grêmio, no domingo (19), e precisou ser substituído. O clube revelou que o atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do membro e tem retorno previsto para nove meses. Apesar da contusão, o atleta participou da atividade na academia.

O Ceará volta a campo na segunda-feira (17), diante do Avaí, pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio da Ressacada, às 20h.