Goleiro Richard tem lesão no joelho detectada e desfalca o Ceará por nove meses 

O goleiro Richard está fora do restante da temporada do Ceará. A informação é do médico do clube, Daniel Gomes, que confirmou que o atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito no último domingo (19), na partida contra o Grêmio, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, quando precisou ser substituído no intervalo. Com necessidade de cirurgia, o tempo de recuperação estimado é de nove meses.

"No intervalo, ele já foi avaliado pelo doutor Henrique e acabou poupado no segundo tempo. Ontem (segunda), com mais calma, foi avaliado, fez exame de imagem e apresentou uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. É uma lesão que demora para voltar e estamos nessa fase de esfriar o processo inflamatório do jogo para, possivelmente, operá-lo na semana que vem", comentou Daniel Gomes.

Contratado junto ao Paraná no início do ano para substituir Éverson, que foi negociado com o Santos, o arqueiro não se firmou na posição e fez 16 jogos em 2019, entre Série A do Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Ao todo, foram 1363 minutos em campo e 16 gols sofridos.

No plantel, o Ceará conta com Diogo Silva e Fernando Henrique para a posição, ambos remanescentes das últimas temporadas. O nome de Walter, goleiro reserva do Corinthians, também já foi cotado como reforço, mas não houve proposta oficial do Vovô.