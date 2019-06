Com contrato próximo do fim no Ceará, Romário recebe sondagens do futebol árabe

O atacante Romário teve um período difícil no fim do ano passado, onde teve que passar por duas cirurgias no joelho e passou longo período longe dos gramados. Cria da base do Ceará, retornou na última rodada da Série A do Brasileiro, diante do Bahia, onde jogou por cerca de 20 minutos. Com 48 jogos pelo Alvinegro, o jogador agradeceu ao técnico Enderson Moreira pela oportunidade.

"Foi um período bem complicado porque eu estava voltando para o clube, em minha segunda passagem. Tenho um carinho muito grande por aqui. Sou acostumado a jogar e ficar esse tempo fora foi muito ruim, mas é um momento de aprendizado e fez com que eu crescesse. Só tenho a agradecer pela oportunidade que o Enderson me deu e espero, nessa volta da Copa América, estar melhor fisicamente e tecnicamente para ajudar o clube", declarou.

Com o contrato até o fim da temporada, o jogador recebeu sondagens do mercado árabe. Brigando por uma vaga no plantel titular com Bergson e Ricardo Bueno, o atacante diz manter foco total no Vovô.

"Sei que tem o interesse de um clube árabe, mas neste momento estou focado somente no Ceará. Tenho uma identificação boa demais aqui e sou muito grato a tudo que fizeram por mim. Meu objetivo é permanecer e conquistar meu espaço aos poucos", afirmou.

O Ceará volta a campo nesta quinta-feira (13), contra o Vasco. A partida á válida pela 9ª rodada do Brasileirão e ocorre no estádio São Januário, às 19h15.