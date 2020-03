Clubes decidem manter Brasileirão por pontos corridos após a parada

Nada de disputa de mata-mata para o Brasileirão neste ano. Em reunião nesta quinta-feira (26) por teleconferência, 32 presidentes de clubes brasileiros optaram, de forma unânime, pela manutenção do formato de pontos corridos para o Campeonato nacional de 2020. A informação é do jornalista Paulo Vinicius Coelho, do GloboEsporte.com.

Devido à pandemia do novo coronavírus, métodos diferentes de disputa do título foram cogitados para encurtar o calendário após a paralisação das competições, como o antigo mata-mata. Porém, a opção foi descartado por, acima de tudo, razões econômicas relacionadas a contratos de televisão e patrocinadores, não mexendo, desse modo, nas 38 rodadas de turno e returno.

Este ano, a 1ª rodada começaria no primeiro fim de semana de maio, nos dias 2 e 3. O Ceará encara o Sport fora de casa enquanto o Fortaleza enfrenta o Athletico/PR em casa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adota o modelo de pontos corridos desde 2003, com 7 clubes distintos levando o título durante este período.