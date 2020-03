Clubes da Série C prepararam projeto antes de se reunir com CBF

Os clubes das principais divisões do futebol brasileiro seguem se movimentando fora das quatro linhas para minimizarem os impactos da pandemia do coronavírus na vida financeira das instituições. Depois de decidirem por férias coletivas para os atletas a partir do dia primeiro de abril e negociarem de forma individual uma redução salarial, os clubes se articulam para reduzir o impacto financeiro do período sem jogos. Após encontros com clubes da das Séries A e B, foi a vez dos clubes da Série C - entre eles o Ferroviário - procurarem a CBF para que a instituição ajude com a doação de recursos para que os salários e os direitos de imagem possam ser pagos em dia.

E na tarde desta sexta-feira aconteceu uma reunião realizada através de uma videoconferência, entre os clubes da Série C, ficando definido que, antes de procurar a CBF, buscar uma deliberação interna para só então se reunir com a entidade máxima do futebol nacional.

No encontro virtual, ficou decidido que será apresentado à CBF um projeto emergencial de arrecadação para garantir que as diretorias consigam pagar os salários dos jogadores enquanto os jogos não são retomados.

Um documento, oriundo das deliberações dessa reunião, será enviado à CBF na próxima semana, em uma nova reunião.

Ainda nesta sexta-feira, um grupo de atletas, entre eles o lateral Léo Moura, do Botafogo/PB e Danny Moraes, do Santa Cruz, usou as redes sociais para pedir que a CBF também apresente algum plano de auxílio para os clubes que vão disputar a terceira divisão nacional.

Vale lembrar que, até agora, apenas as séries A e B do Campeonato Brasileiro iniciaram algum tipo de diálogo para tentar encontrar uma solução para os problemas, principalmente os financeiros, relacionados à pandemia do novo coronavírus e seus efeitos no futebol. No entanto, de efetivo mesmo, só se tem a decisão dos clubes da segundona, que decidiram dar férias coletivas aos atletas.