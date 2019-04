Ceni descarta Atlético/MG e fica no Fortaleza até o fim da temporada

Rogério Ceni fica no Fortaleza para a sequência da temporada. Após contato do Atlético/MG, o técnico descartou a proposta e vai seguir no Leão para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, cumprindo contrato até dezembro de 2019.

Durante a negociação, o treinador chegou a conversar com o diretor de futebol do Galo, Rui Costa, mas resolveu permanecer na equipe cearense por questões pessoais, uma vez que está preocupado com o pai, Eurydes, internado desde a semana passada por complicações de saúde. Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz negou que o Atlético/MG tenha o procurado para tratar sobre Ceni, ressaltando também que o técnico não informou sobre qualquer interesse.

Campeão da Série B do Brasileiro e do Campeonato Cearense com o Fortaleza, Ceni é especulado no Atlético/MG desde junho do ano passado, quando foi procurado, mas não chegou a um acordo. A nova investida aconteceu após o técnico Tiago Nunes, do Athletico/PR, recusar uma oferta do Galo.

"O que eu tenho é o Fortaleza e minha cabeça é voltada ao Fortaleza. Fico muito feliz que tenham dito que eu e o Tiago Nunes somos treinadores que qualquer clube gostaria de ter, é legal você estar no Nordeste, no Ceará, e ouvir isso de outro centro do país", declarou Ceni após a vitória no Clássico-Rei último domingo (21).

O técnico se reapresenta nesta quarta-feira (24) e dará treino no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

Retrospecto

O treinador foi anunciado no Fortaleza em dezembro de 2017 e participou das reformas no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, e da montagem do elenco para a temporada seguinte, quando faturou o primeiro título nacional do clube na história. A proposta do Leão era até o fim da Série B, mas foi extendida por mais um ano.

Sob o comando de Rogério Ceni, o clube disputou 84 partidas, com 47 vitórias, 16 empates e 21 derrotas - aproveitamento de 62,3%. Na atual temporada, a equipe foi campeã Estadual, está nas semifinais da Copa do Nordeste, contra o Santa Cruz, e estreia pelo Brasileirão no domingo (28), enfrentando o Palmeiras, em São Paulo.