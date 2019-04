Fortaleza espera chegada de Rogério Ceni nesta quarta, em treino no CT

Na palavra do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, o técnico Rogério Ceni se apresentará, às 16 horas desta quarta-feira, no CT Ribamar Bezerra, juntamente com todos os jogadores, quando se iniciará a preparação, visando ao jogo contra o Palmeiras, domingo (28), às 19 horas, no Allianz Parque, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A confirmar a palavra do presidente leonino, Rogério não terá aceitado a proposta de dirigir o Atlético Mineiro.

Marcelo Paz se baseia em duas coisas principais: o treinador, ao pedir para viajar a São Paulo para rever familiares e cuidar de assuntos pessoais, não informou nada de diferente do que estava previsto na programação.

A segunda coisa é que há um contrato do profissional com o clube, que ficará encerrado apenas no dia 10 de dezembro, com multa bilateral entre as partes. Paz analisa a questão pelo lado da confiança, também, dando a entender que confia no treinador com quem trabalha e que, se houvesse qualquer coisa diferente, os dirigentes seriam comunicados. "O elenco e a comissão técnica estão de folga e conto com todos na reapresentação dessa quarta", disse o presidente Marcelo Paz, sem mais detalhes.

Desfecho

Como o Atlético Mineiro jogava ontem pela Taça Libertadores contra o Nacional do Uruguai, os seus dirigentes se esquivaram dos contatos com os jornalistas, deixando para hoje o desfecho da negociação com Rogério. Até a imprensa de BH aguarda um pronunciamento dos dirigentes do Galo.

Logo após conquistar o Campeonato Cearense, na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na entrevista coletiva, Rogério Ceni negou que estivesse negociando com qualquer equipe e reiterou que era treinador do Fortaleza, naquela ocasião. Aproveitou para comentar um pouco sobre as dificuldades de se disputar a Série A.

"A realidade que temos de enfrentar é esta: as dificuldades aumentam muito quando você vai para uma Série A. Não há folga, não há data. 'Ah, mas nós queremos ganhar a Copa do Nordeste'. Claro, todo mundo quer ganhar a Copa do Nordeste. É um título importante. 'Ah, mas temos que nos manter na Série A'. Tem a Copa do Brasil. A cota é muito boa se você avançar de fase, mas temos que entender que não podemos ter tudo. Não tem como! Tem que lembrar da localização, da geografia, das finanças", avaliou Ceni.

Rogério fez essas ponderações, analisando as dificuldades que o Fortaleza terá na Série A, o que deixa em aberto se ele continuará aceitando esse desafio ou não. Com jogos duas vezes na semana, ele fica com receio que o grupo caia de rendimento.

Contratações

Confiando que Rogério Ceni não irá trocar o Leão pelo Galo Mineiro, a diretoria do Fortaleza segue contratando e já anunciou dois reforços, como o centroavante Kieza, de 32 anos, que estava por último no Botafogo. O jogador tem larga experiência e já vestiu a camisa de 13 clubes diferentes. Kieza tem mais de 130 gols na carreira e a maioria deles aconteceu por clubes do Nordeste, como Náutico, Bahia e Vitória. Ele estava no Botafogo desde 2018 e marcou 11 gols em 51 jogos. Fez apenas um gol na atual temporada de 2019, contra o Madureira, pela Taça Rio em 11 partidas.

O outro, é o atacante Jefinho, que marcou 13 gols na temporada pelo Potiguar de Mossoró. O jogador é uma aposta do Tricolor, que vinha monitorando o atacante de 24 anos, até confirmar a sua contratação em definitivo.