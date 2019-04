Fortaleza aguarda janela internacional e busca quatro reforços para início da Série A do Brasileiro

O momento de festejar o título estadual já acabou para a diretoria do Fortaleza. Trabalhando na montagem do elenco para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o clube anunciou os atacantes Kieza e Jefinho nesta segunda-feira (22), e aguarda mais quatro peças para a disputa da competição.

Em contato com o Sistema Verdes Mares, o presidente tricolor Marcelo Paz declarou que a Leão aguarda a janela de transferência internacional para encaminhar os reforços. Como na última temporada, o técnico Rogério Ceni também participa do escolha dos novos nomes.

"A gente pretende trazer quatro reforços para as nove primeiras rodadas (do Campeonato Brasileiro) até a Copa América porque é quando abre a janela de transferência internacional e estamos pensando em algumas peças", finalizou.

O período de negociações envolvendo equipes do exterior é iniciado no dia 20 de julho. A Copa América acontece entre os dias 14 de junho e 7 de julho, paralisando a elite do futebol brasileiro após a 9ª rodada. O gerente de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, afirmou que a prioridade do clube é contratar defensores.

Sob o comando de Ceni, o colombiano Quintero participou de 14 jogos e fez dupla com Roger Carvalho Foto: Helene Santos

No plantel principal, a comissão técnica tem à disposição os zagueiros Patrick, Roger Carvalho, Diguinho, Nathan e Quintero - o último atuava no Deportivo Cali-COL. Nas laterais, Bruno Melo, Araruna, Diego Ferreira, Tinga e Carlinhos são opções.

O Fortaleza estreia no Brasileirão neste domingo (28), contra o atual campeão Palmeiras. A partida acontece às 17h, no Allianz Arena.