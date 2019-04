Diretor de futebol do Atlético-MG afirma que não fez proposta a Rogério Ceni

O Atlético Mineiro não fez proposta oficial ao técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, segundo falou o próprio diretor de futebol do Galo, Rui Costa. As declarações do dirigente foram feitas logo após a eliminação do clube na noite dessa terça-feira (23), na Taça Libertadores.

“O Rogério Ceni não tem proposta nenhuma. Nós não formalizamos nenhuma proposta. Eu disse e vou repetir: acho o Rogério Ceni um excelente profissional, como acho tantos outros”, disse Rui na saída do Mineirão, após mais uma derrota do Atlético, desta vez para o Nacional-URU por 1 a 0.

Crítica a declarações

Rui Costa ainda classificou como injustas as declarações da diretoria do Fortaleza, que criticou de forma prematura, segundo ele, a postura do Atlético-MG em não consultar o clube cearense.

“Eu tenho até ouvido, e sempre com muito respeito, algumas manifestações de dirigentes do Fortaleza, até fazendo um juízo de valor, que digo, desde já, prematuro e injusto. Porque nós não fizemos nenhuma proposta. Aliás, o próprio Rogério disse isso. E mais: o Rogério jamais aceitaria negociar com quem quer que seja antes de qualquer decisão", pontuou.

Por fim, Rui Costa deixou clara sua admiração pelo trabalho do ex-goleiro do São Paulo e admitiu que ele seria um bom nome para comandar o Atlético-MG, reforçando que o time mineiro não fez proposta ao treinador. "Agora, se vocês me disserem: ‘Rui, você acha que o Rogério Ceni teria condições de ser o treinador do Atlético?’. Sem dúvida alguma. Mas não tem proposta, não tem nada”, finalizou.