Fortaleza reclama de procura direta a Rogério Ceni, sem passar pelo clube

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ficou indignado com o fato de o Atlético Mineiro procurar diretamente a Rogério Ceni, para tirá-lo do comando da equipe, sem consultar o Fortaleza sobre a transação.



"Eu estou espantado, especialmente com a imprensa do Sul do país, considerando normal esse procedimento do Galo Mineiro. O que está havendo são dois pesos e duas medidas em relação ao assunto. Recentemente, o Atlético Mineiro procurou o técnico do Athletico Paraense e a grande imprensa reclamou, informando que o procedimento correto seria passar primeiro pelo clube. Agora, todos estão considerando normal que o Atlético Mineiro faça contato diretamente com Rogério Ceni, quando ele está empregado e tem contrato conosco", disparou Paz.

"Citemos o exemplo do técnico Dorival Júnior, que está sem clube. Se surgirem dois clubes interessados nele, haverá uma disputa, porque ele está sem clube, mas o Rogério tem um empregador", continuou o dirigente.

Marcelo Paz disse, que de maneira oficial, nem Rogério Ceni o comunicou da proposta do Atlético Mineiro, nem o próprio Galo informou nada. "O que estou sabendo é pela imprensa. Abri um site aqui e vi a informação de que o Atlético iria fazer proposta para o Rogério Ceni na segunda-feira, então, já deve estar em negociação, mas não fomos comunicados de nada", disse.

O diretor de futebol do Atlético/MG disse que "Rogério Ceni possui o perfil para dirigir o Galo, tendo em vista que joga ofensivamente e gosta de ter um time organizado" e que o ele é a bola da vez do clube.

Por sua vez, Marcelo Paz informa que, no momento, Rogério Ceni tem sido atendido em tudo o que pediu para permanecer no clube. "Todos os salários estão rigorosamente em dia. As obras de construção do nosso centro de excelência, um pedido do Ceni, não estão no ritmo que se esperava, por causa das chuvas, mas os trabalhos seguem para atender tudo o que foi planejado. Então, não existe uma tentativa nossa de segurá-lo aqui, mas apenas o contrato que existe e que os demais fatores estão todos encaminhados para a permanência do nosso treinador", continuou o dirigente leonino.

O Atlético/MG irá formular a proposta a Rogério Ceni tão logo chegue a segunda-feira, quando estará encerrado o Campeonato Cearense. Os dirigentes mineiros acreditam que pelo poderio do clube, uma proposta maior e um contrato até 2020, Rogério Ceni se convença a mudar de agremiação, tão logo a proposta chegue a suas mãos.

O Fortaleza realiza a partida final do Campeonato Cearense de 2019, no próximo domingo (21), na Arena Castelão, quando poderá até perder por um gol de diferença contra o Ceará, para se sagrar campeão cearense do ano.