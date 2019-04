"Fica, Rogério": torcedor faz apelo a Ceni durante partida de tênis em Fortaleza

O nome de Rogério Ceni é um dos assuntos mais comentados no meio esportivo. Campeão cearense com o Fortaleza, o técnico viajou a São Paulo na última segunda-feira (22) para prestar auxílio ao pai, Eurydes Ceni, que está enfrentando problemas de saúde. Desde então, uma possível ida do comandante tricolor para o Atlético/MG ganhou força, gerando declarações das duas diretorias. No centro disso, a verdade é que o treinador foi visto na capital cearense praticando tênis.

🇫🇷 Rogério Ceni viajou a São Paulo para prestar auxílio ao pai, que está hospitalizado. Desde então, uma possível ida do técnico do @FortalezaEC ao Atlético/MG foi especulada. No centro disso, ele foi visto na capital cearense praticando tênis. pic.twitter.com/vpbalKZMkn — Jogada (@diariojogada) 24 de abril de 2019

O episódio foi flagrado por um torcedor, que gravou a movimentação do técnico na quadra e ainda gritou "Fica, Rogério". A prática da modalidade é uma das atividades favoritas de Ceni desde a chegada a Fortaleza, em dezembro de 2017. Com dois dias de folga pelo título estadual, a reapresentação do Leão está marcada para esta quarta-feira (24), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O presidente tricolor Marcelo Paz aguarda o treinador para comandar o treinamento.

Mesmo com as especulações, o Diário do Nordeste também apurou que Ceni segue participando das negociações para montagem do elenco que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia da equipe acontece diante do Palmeiras, próximo domingo (28), às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo.