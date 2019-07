Cearense Vittoria Lopes conquista medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos

A cearense Vittoria Lopes conquistou a medalha de prata na prova feminina de triatlo, neste sábado (27), nos Jogos Pan-Americanos, em Lima, no Peru. O ouro também ficou com uma brasileira. A paulista Luisa Baptista superou a atleta cearense na parte final da disputa e alcançou o lugar mais alto do pódio.

As duas medalhas são as primeiras conquistadas pelo Brasil na edição deste ano. No triatlo, que reúne prova de natação, ciclismo e corrida, o país não subia ao pódio desde o Pan de 2011. O terceiro lugar ficou com a mexicana Cecilia Perez.

A cearense Vittória Lopes é filha da atleta renomada Hedla Lopes, que foi campeã olímpica master na Dinamarca em 1989, tricampeã da travessia do Rio Negro em 1977 e tem uma marca histórica, tendo sido a primeira mulher do Norte e Nordestes a competir nos jogos Panamericanos de 1975, no México.

"Minha mãe sempre me influenciou. Sempre a vi fazendo esporte. Comecei na natação, fiquei até os 17 anos e depois resolvi migrar pelo triatlon e com certeza minha mãe foi uma grande influenciadora. Hoje sou apaixonada pelo esporte", afirma Vittória.



Já a mãe revela que se sente contemplada em ter a filha no esporte. "Eu fico muito feliz porque ela está seguindo a mesma carreira. Me sinto realizada e abençoada porque o esporte ajuda na educação dela. A Vittoria dentro do esporte só facilita em ter disclipina, força e objetivo na vida", pontua a mãe.