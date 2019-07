Pan-Americano é aberto com festa, história e homenagem às línguas

Uma noite de muito brilho e emoção marcou a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Todo o protocolo foi realizado no Estádio Nacional, com presença de um público que acompanhou com atenção cada minuto das apresentações e também do desfile de cada uma das delegações de países.

O evento, que começou às 20h30 (horário de Brasília), teve a apresentação de Luis Fonsi, cantor e ator porto-riquenho que ficou famoso por sua canção “Despacito”, um sucesso no YouTube. Só para se ter ideia, o seu videoclipe já passou dos seis bilhões de visualizações na rede social.

Toda a cerimônia contou com mais de mil participantes, entre músicos, bailarinos e acrobatas, que ajudaram a contar a história do Peru, com luzes, efeitos com fogos de artifício. Em seguida, ocorreu o tradicional desfile das delegações participantes.

Como 2019 é o ano internacional das línguas indígenas, o Peru optou por valorizar seus 49 idiomas – o espanhol, falado por 84% da população, o quechua e o aimara são os três oficiais do país. A língua de sinais esteve presente também.

O Estádio Nacional de Lima recebeu cerca de 50 mil espectadores, e o Comitê Organizador do Pan fala em mais de 400 milhões de pessoas assistindo pelo mundo à abertura dos Jogos. No total, 1.933 pessoas participaram do show – destes, sendo 1.860 voluntários com 280 horas de ensaio. A equipe de produção tinha 230 membros de 17 nacionalidades diferentes.

A passagem da chama pan-americana foi feita durante todo o dia de ontem até chegar ao Estádio Nacional Luka Gonzales/AFP

Quando entrou no Estádio Nacional de Lima, a delegação brasileira era a 9ª a desfilar e contava com 110 dos 487 atletas que competirão no Pan. Muitos participaram de disputas ontem, mesmo dia da cerimônia de abertura, ou estavam concentrados para as competições de hoje, que ocorrem durante todo o dia.

A novidade do desfile brasileiro foi a dupla da vela Martine Grael e Kahena Kunze, que levaram juntas a bandeira do Brasil. É a primeira vez que duas atletas são porta-bandeiras do País em um evento desse porte.

Liderança nas areias

As duplas brasileiras que participam do torneio de vôlei de praia no Pan de Lima tiveram resultados opostos na rodada final da fase de grupos. Ainda assim, Carolina Horta/Ângela e Oscar/Thiago se classificaram na liderança, avançando direto às quartas de final.

O destaque maior vai para Carolina Horta e Ângela, que conquistaram o terceiro triunfo em três duelos disputados ao bater as mexicanas Orellana e Revuelta, por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/11.

“Acredito que jogamos mais soltas, com mais alegria, confortáveis. Em uma competição dessa magnitude você vai evoluindo, crescendo. Considero que hoje fizemos nosso melhor jogo das três partidas que vencemos até aqui”, declarou Ângela.

Carol Horta e Ângela se classificaram em 1º no vôlei de praia e vão direto às quartas

A cearense Carol Horta também comentou sobre a primeira fase e agradeceu a torcida dos seus conterrâneos.

“A quadra está bem boa. E é sempre muito bom jogar com uma torcida assim. A próxima fase (quartas de final) também é tensa, como foi essa, porque é eliminatória. Eu fico feliz em ter tanta gente torcendo pela gente. É muito boa a torcida dos cearenses. É muito bom ter o calor humano da gente da nossa terra”, pontuou ela.

As brasileiras voltarão a jogar amanhã, pelas quartas de final, a partir das 14h20 (horário de Brasília), diante das vencedoras do duelo entre as canadenses Harnett e Lapointe e as colombianas Ayala e Rios.

No torneio masculino, Oscar e Thiago foram batidos, de virada, pelos cubanos Gonzalez e Reyes, por 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/14 e 18/16. Ainda assim, com os mesmos cinco pontos da dupla de Cuba e da parceria uruguaia, mas em vantagem nos critérios de desempate, avançou em 1º lugar, indo direto às quartas de final.

Os brasileiros voltarão a jogar também amanhã. A dupla adversária será Ontiveros/Virgen (México) ou Escobar/Vargas (El Salvador).

Vittoria Lopes compete hoje no triatlo Divulgação

Triatlo

Hoje é dia de cearense brigando por medalha em Lima. E logo por duas. Vittoria Lopes, a partir das 11 horas, e Manoel Messias, às 14 horas, disputarão os “individuais feminino e masculino”, respectivamente, do triatlo.

As provas valem medalha, e os dois têm chances reais de subir ao pódio ao final da disputa. Na última temporada, ambos foram bem em etapas do Mundial.