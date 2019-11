Cearense viaja 6 mil km para acompanhar final entre Flamengo e River

O que você faria pelo seu time? Quanto amor você nutre por ele? Uma viagem longa e cansativa com duração de mais de 90 horas de carro com um trajeto de 6.075 quilômetros. É isto que o cearense Maykon Sousa, de Pacujá, terá de enfrentar para estar presente na grande decisão da Libertadores entre Flamengo, seu time do coração, e o River Plate. A partida acontece sábado (23), às 17h, em Lima, no Peru.

"Imagina passar cinco dias dentro de um ônibus. Tivemos alguns imprevistos. A viagem de ônibus é um pouco cansativa", disse o cearense torcedor do rubro-negro carioca. "O ar-condicionado já quebrou duas vezes. Teve uma parada de cinco horas para consertar, atrasando um pouco da nossa viagem", explicou.

Nascido no interior cearense, Maykon tem 29 anos e está há um mês em São Paulo. Nesse período, ele acompanhou a semifinal contra o Grêmio. Foi daí que surgiu o interesse de ir ao Peru para acompanhar a final contra os argentinos.

"Fui assistir a semifinal (contra o Grêmio). Cheguei ao Rio (de Janeiro) e fiquei cogitando ir ao Peru. Como as passagens (de avião) estavam muito caras, resolvi vir de ônibus", conta Maykon.

Paixão passada de geração em geração em sua família, o cearense é torcedor do time do Rio de Janeiro desde muito pequeno. "Sou flamenguista desde que nasci", afirma.

No ônibus, seguindo caminho para a capital peruana, a festa não parou, apesar do cansaço pelas horas de viagem. Músicas declarando amor ao clube, além do hino do Flamengo, foram cantadas durante o trajeto. Nas janelas do ônibus, bandeiras rubro-negras estampavam o amor e orgulho ao clube para que todos pudessem ver.

Viajando desde o último sábado (16), Maykon Sousa chega em Lima nesta quinta-feira (21).

Na capital do Peru, o time carioca treina nesta quinta (21) e sexta (22). Flamengo e River Plate se encaram sábado (23), no Estádio Monumental, em Lima, às 17h (do horário de Brasília), pela final da Libertadores.