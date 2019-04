Cearense Carlos Mário 'Bebê' vence primeira etapa de Mundial de kitesurfe, na França

Carlos Mário "Bebê" garantiu mais uma conquista. Na quarta-feira (25), o cearense venceu a primeira etapa do Campeonato Mundial de Freestyle, na França, e se sagrou tetracampeão. O GKA Freestyle World Cup aconteceu durante o Mondial du Vent, evento tradicional na região de Leucate que promove esportes aquáticos e à vela.

Com mar agitado, água fria e vento forte, os atletas passaram por dificuldade para que pudessem se adaptar e fazer sua manobras na água. Atual tetracampeão mundial da categoria, Carlos Mário "Bebê" fez manosbras técnicas e Megaloops poderosos nas semifinais e na final, o que lhe garantiu o lugar mais alto do pódio.

Entre as mulheres, a brasileira MIKA Sol ficou com o segundo lugar, atrás somente da italiana Francesca Bagnoli. As disputadas das baterias foram bastante acirradas.

Veja o pódio da primeira etapa do Campeonato Mundial de Fresstyle.

Masculino

1º Carlos Mario “Bebê” (BRA)

2º Maxime Chabloz (SWI)

3º Valentin Rodriguez (COL)

4º Gianmaria Coccoluto (ITA)

Feminino

1ª Francesca Bagnoli (ITA)

2ª Mikaili Sol (BRA)

3ª Claudia Leon (SPN)

4ª Pippa van Iersel (NED)