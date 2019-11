Ceará vence o Fortaleza e conquista primeiro turno do Cearense Feminino

Com a melhor campanha, o Ceará confirmou seu favoritismo na final do primeiro turno do Campeonato Cearense Feminino e venceu o Fortaleza na tarde desta quarta-feira (13), no estádio Raimundão. Com a vitória de 3 a 2, as alvinegras levantaram a taça e se garantiram na final geral do torneio.

O jogo começou bem para o Ceará. Logo aos quatro minutos, Mariana aproveitou o rebote da goleira Bruna e marcou para as alvinegras, que mantiveram o ritmo forte e ampliaram o placar aos 28 minutos com Tainara. Logo em seguida, o Fortaleza diminuiu o marcador com Érika.

No segundo tempo, o Vovô continuou pressionando e chegou ao terceiro gol em cobrança de falta de Rhayanna. O Tricolor até tentou reagir e chegou ao segundo gol com Ana Lu, mas não conseguiu a virada. Festa das alvinegras, que levantaram à taça e estão classificadas para a final do Cearense Feminino.

Na campanha até a final, o Ceará venceu todos os quatro jogos que disputou, e chegou à final com apenas um gol sofrido. Com o título do primeiro turno, o Vovô espera o campeão do segundo turno. Caso seja o Ceará, o time será declarado campeão cearense de 2019.