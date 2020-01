Ceará sonda contratação de volante Luizão, do Porto

O Ceará sondou a contratação do volante Luizão, que defende o Vorskla, da Ucrânia. Segundo o GloboEsporte.com, o contato foi realizado ao Porto, clube português pelo qual o atleta tem contrato até junho de 2022.

Natural de São Paulo, o jogador de 21 anos também despertou interesse do Bragantino e do Standard Liège, da Bélgica. Na última temporada, o volante participou de 15 jogos e marcou um gol.

A posição é uma das prioridades do Vovô, que também busca um atacante de lado. O presidente do Vovô, Robinson de Castro, já havia declarado conversas com um volante que atua na Europa. Para a temporada de 2020, o time anunciou 10 reforços: goleiro Fernando Prass, zagueiros Klaus e Tiago Pagnussat, laterais Eduardo e Bruno Pacheco, volante Charles, meia Vinícius e atacantes Rafael Sóbis, Rodrigão e Rogério. Todos já treinam em Porangabuçu.