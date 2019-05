Ceará joga bem, mas perde para o Cruzeiro com grande atuação do goleiro Fábio

Depois de estrear com vitória e liderar a Série A ao golear o CSA por 4 a 0 no Castelão, o Ceará tinha um grande desafio na noite de quarta-feira pela 2ª rodada, ao encarar fora de casa o Cruzeiro no Mineirão. O Alvinegro mostrou muita personalidade, jogou bem compactado e organizado, mas acabou derrotado por 1 a 0, gol de Thiago Neves. O Vozão ainda desperdiçou um penalti aos 18 minutos do 1º tempo, cobrado por Ricardo Bueno que Fábio defendeu. A penalidade foi marcada com auxílio do VAR, com o árbitro revisando a mão dentro da área de Lucas Romero após marcar apenas escanteio.O goleiro do Cruzeiro, aliás, foi o grande responsável pelo Vozão não ter saído vencedor da partida, com duas defesas espetaculares no 2º tempo em lances de Ricardo Bueno e Bergson. Com o resultado, o Vozão permanece com 3 pontos, na 4ª colocação, e encara no sábado, às 21 horas, o Atlético Mineiro no Castelão, pela 3ª rodada.

Desde o início de jogo a equipe de Enderson Moreira mostrou personalidade, encarando o Cruzeiro de frente. Tocando a bola com personalidade e com paciência - já que o time não é veloz - o Ceará assustou a meta celeste logo aos 3 minutos, em finalização de Leandro Carvalho que raspou a trave.

Com uma defesa bem postada - Thiago Alves e Luiz Otávio mostraram um entrosamento e posicionamento impecável - o Vovô não deixou o técnico time do Cruzeiro tocar a bola, anulando Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel, deixando assim, o centroavante Fred isolado e bem marcado.

Em outro ataque do Vovô, aos 14 minutos, Thiago Carleto arriscou o chute e a bola bateu na mão de Lucas Romero. Após 3 minutos de consulta no VAR, o árbitro deu cartão para Lucas Romero e marcou pênalti para o Ceará. Ricardo Bueno bateu mal e o exímio pegador de pênalti, Fábio, defendeu.

A postura alvinegra continuou a mesma, mas sem criar jogadas de perigo. Já o Cruzeiro, com a entrada de Devid no lugar do contundido Marquinhos Gabriel, o time celeste melhorou e quase empatou em chute de Edilson que bateu na trave.

Nos acréscimos do 1º tempo, uma chance para cada lado. Primeiro, Leandro Carvalho bateu de fora da área, Fábio espalmou e após cruzamento de Bueno, Chico fez o gol, mas foi marcado corretamente impedimento de Bueno.

E o último lance foi do Cruzeiro, em chute forte de David, o goleiro Diogo Silva fez bela defesa, aos 48.

No 2º tempo, logo no início, o Cruzeiro acertou uma jogada bem trabalhada e abriu o placar com 4 minutos: David fez tabela com Robinho, que finaliza para boa defesa de Diogo Silva, mas no rebote, Thiago Neves empurrou para as redes: 1 a 0.

Rapidamente a configuração da partida mudou, com o Ceará propondo o jogo e o Cruzeiro esperando no campo de defesa. E assim, o Vozão criou as melhores chances para empatar, mas surgiu o goleiro Fábio, com duas defesas espetaculares.

Na primeira, aos 27 minutos, Carleto recebeu na esquerda, cruzou para Ricardo Bueno, que antecipa Léo e cabeceia para o chão. Fábio evita o gol de empate de maneira espetacular.

E aos 43, após cobrança de escanteio, Roger cabeceou na trave e no rebote, Bergson finalizou na pequena área, mas Fábio fez uma defesa inacreditável.

Com as defesas do lendário goleiro do Cruzeiro, o Vozão não conseguiu empatar, mas certamente é uma atuação fora de casa animadora, apesar dos gols perdidos.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 CEARÁ

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 1 de maio de 2019, quarta-feira

Horário: 19h15

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Neuza Ines Back (SP)

Gol: Thiago Neves, aos 4 do segundo tempo (Cruzeiro)

Cartão amarelo: Lucas Romero (Cruzeiro)

CRUZEIRO – Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Ariel Cabral (Lucas Silva), Lucas Romero; Robinho, Thiago Neves (Jadson) e Marquinhos Gabriel (David); Fred. Técnico: Mano Menezes.

CEARÁ: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Thiago Carleto; Fabinho, Auremir, Ricardinho (Fernando Sobral), Chico (Bergson), Leandro Carvalho e Ricardo Bueno (Roger). Técnico: Enderson Moreira