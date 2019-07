Ceará inicia venda de ingressos para duelo com Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino A2

Com valores promocionais, o Ceará iniciou, nesta terça-feira (9), a venda de ingressos para o jogo de ida contra o Cruzeiro/MG pelas quartas de final do Brasileirão Feminino A2. Partida está marcada para o próximo sábado (13), às 15h, no estádio Presidente Vargas (PV). As vendas acontecem na sede do clube, em Porangabuçu, na Fábrica de Craques.

Com uma campanha surpreendente em sua primeira participação na segunda divisão nacional, as meninas do Vovô terminaram fase classificatória na liderança do Grupo 1 com 13 pontos conquistados em cinco jogos com quatro vitórias e um empate. Nas oitavas, o Alvinegro de Porangabuçu venceu a Portuguesa/SP por 3 a 0 no jogo de ida e foi derrotado por 2 a 0 na partida de volta, assim passando de fase com o placar agregado por 3 a 2.

O confronto de volta com as mineiras está marcado para o dia 20, no Estádio das Alterosas, às 16h. A equipe que vencer na soma dos placares garente o acesso à Série A1 do Brasileirão.

Veja abaixo os valores:

Sócio torcedor: R$ 2,00

Não sócio: R$ 4,00 inteira / R$ 2,00 meia