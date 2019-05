No sufoco, Ceará passa às quartas de finais no Brasileiro Feminino após perder para a Portuguesa

O time feminino do Ceará está nas quartas de finais do Brasileirão A-2. Nesta quarta-feira (22), a equipe alvinegra perdeu para a Portuguesa por 2 a 0 no Estádio Presidente Vargas. As Meninas do Vovô venceram o jogo de ida por 3 a 0 na última quinta-feira (16).

A Portuguesa precisava reverter uma vantagem de três gols, portanto começou a partida pressionando a equipe alvinegra. O placar foi aberto aos 36 minutos com a lateral Rúbia, após falha da goleira Lorrana.

Na segunda etapa, a equipe do técnico alvinegro Orlando Junior controlou mais as ações, porém com dificuldades nos momentos da finalização. A Portuguesa em um jogo mais físico, pressionando o meio campo adversário. Porém, aos 35 minutos, a Lusa aproveitou desentendimento da defesa cearense, e contou com outra falha da goleira Lorrana para Silmara ampliar o placar.

Equipe alvinegra havia levado somente três gols nas seis últimas partidas Foto: JL Rosa

O adversário do Ceará nas quartas será definido na noite desta desta quarta, quando o Cruzeiro recebe o Pinheirense, time que perdeu o primeiro confronto por 4 a 1. A próxima fase só começa em junho, dia 14 (domingo), após a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Caso avance às semifinais, as Meninas do Vovô sobem para a primeira divisão nacional.