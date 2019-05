Ceará vence Portuguesa por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas do Brasileiro feminino A2

Na tarde desta quinta-feira (16), no Estádio Canindé, o Ceará venceu a Portuguesa por 3 a 0, em partida de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série A2. O Vozão joga com a vantagem de poder perder por até dois gols de diferença para avançar de fase na competição nacional.

O time conseguiu mexer no placar com Mariana, que aproveitou boa cobrança de escanteio e abriu o marcador de cabeça.



Com a vantagem no marcador, as Meninas do Vovô seguiram com um ritmo forte e aumentaram a contagem com Jady. Antes de ir para o intervalo, o Vovô ampliou com a artilheira Valéria, que anotou seu sexto gol na competição.



Na segunda etapa, o Ceará controlou a equipe adversária e manteve a vantagem no placar e garantiu a vitória diante das paulistas. Ceará e Portuguesa voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (22), no estádio Presidente Vargas.