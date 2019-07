Ceará fecha com jogador de videogame para Copa do Nordeste de Futebol Digital

O Ceará anunciou um reforço nesta quinta-feira (4): João Victor Ferreira Lopes, de 15 anos. Trata-se de um cyberatleta, ou seja, um jogador de video game. O profissional vai representar o clube durante a Copa do Nordeste de Futebol Digital, que ocorre entre os dias 6 e 7 de julho em Maceió, Alagoas.

A competição terá como plataforma o Playstation 4 nas modalidades Fifa 19 e Pro Evolution Soccer (PES) 19 e contará com representantes de outros oito estados: Alagoas, Bahia, Sergipe, Paraíba, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Os 20.000 cyberatletas incristos se enfrentam em seis etapas, nas formas online e presencial.

"Estamos muito felizes com essa parceria. O João Victor, como todo jovem da idade dele, gosta muito de vídeo game. Ele irá levar uma marca de peso para a Copa Nordeste de Futebol Digital e tem consciência da responsabilidade. Nós queremos fazer o Alvinegro campeão também nessa categoria", afirmou Clemilson Lopes, o pai do competidor.

Será a primeira vez que o Ceará disputa um torneio oficial de game virtual. A diretoria alvinegra está trabalhando para expandir a marca do clube e investiu também em futsal masculino, futebol americano, futebol feminino e equipe aspirante, além da equipe principal - que disputa a Série A do Brasileiro pelo segundo ano consecutivo - e os times de categorias de base.

Representatividade virtual

Os fãs dos jogos virtuais de futebol poderão atuar com o Ceará nos próximos games Fifa e PES. O clube assinou contrato com as franquias da EA Sports e Konami, respectivamente, e será uma das equipes que compõe os produtos, estando disponíveis em diferentes consoles.

Nos games, o torcedor alvinegro vai poder simular uma partida controlando os jogadores do Vovô com os uniformes da equipe e o escudo. Por questões contratuais, os nomes reais dos atletas serão exibidos apenas no PES, enquanto o elenco será genérico no Fifa.

O game Fifa 20 será lançado dia 27 de setembro, já o PES 2020 chega aos mercados nacionais em 10 de setembro. A Arena Castelão também está confirmado na simulação.