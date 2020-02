Ceará encaminha retorno do técnico Enderson Moreira e anúncio oficial pode ocorrer ainda hoje

Após a saída de Argel Fucks, o Ceará já tem um nome definido para assumir o comando técnico. E trata-se de um conhecido do torcedor alvinegro. Enderson Moreira está por detalhes de ser anunciado como novo treinador do clube para a temporada 2020.

O Diário do Nordeste apurou que a diretoria do Vovô já realizou proposta ao técnico e alinha os últimos detalhes para que o acerto seja oficializado, o que pode ocorrer ainda neste domingo (9).

Caso confirmado o acerto, Enderson retornará ao Ceará cinco meses após a saída. Na primeira passagem, o comandante esteve à frente do Vovô em 23 partidas, com 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 34,8%.

Na ocasião, Enderson manteve o Ceará sempre na faixa intermediária da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Junto com o treinador, devem chegar também os preparadores Edy Carlos e Ailton Serafim e o auxiliar técnico Luís Fernando Flores.