Ceará anuncia o retorno do técnico Enderson Moreira

Ele está de volta! Após a demissão de Argel Fucks, Enderson Moreira foi anunciado no início da noite deste domingo (9) como o novo técnico do Ceará para a temporada 2020. O treinador de 48 anos retorna ao Vovô quatro meses após ser demitido do clube.

Conforme antecipado pelo Diário do Nordeste, o treinador era o nome mais cotado para assumir o Ceará, e o anúncio oficial dependia apenas de questões contratuais. Enderson se junta ao time em Belém nesta segunda-feira (10), e faz a sua reestreia no comando do Vovô na quarta (12). O Alvinegro enfrenta o Bragantino-PA no interior paraense pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo está previsto para às 15h30 no estádio Diogão.

Velho novo conhecido

Um dos principais técnicos da nova geração, Enderson Moreira tem 48 anos e passagens por clubes como Internacional, Fluminense e Bahia. Em abril de 2019, assumiu o Ceará em substituição a Lisca, ídolo do time, para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com estilo considerado ofensivo, de bastante posse de bola e jogadas trabalhadas, o treinador viveu altos e baixos no comando do Ceará. Após sequência de oito jogos sem vitórias, Enderson acabou demitido do Alvinegro no início de outubro de 2019.

A missão do novo treinador do Ceará é recuperar o estilo de jogo ofensivo e que mescle bem os 12 reforços trazidos pelo clube para a temporada com os remanescentes de 2019. Em cinco jogos disputados em 2020, o Vovô empatou quatro e venceu apenas um, e vem sofrendo pressão da torcida. Em fevereiro, o Alvinegro tem pela frente as disputas do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil.

Ficha técnica

Nome: Enderson Alves Moreira (Enderson Moreira)

Nascimento: 28/09/1971 (48 anos)

Naturalidade: São Paulo/SP

Clubes que treinou: Ipatinga/MG, Internacional/RS, Fluminense/RJ, Goiás/GO, Grêmio/RS, Santos/SP, Athletico/PR, América/MG, Bahia/BA e Ceará/CE.