Ceará acerta contratação do atacante Willian Popp, que terá contrato até 2020

Visando reforços para o setor ofensivo, o Ceará acertou a contratação do atacante Willian Popp, que estava no Figueirense. Nesta quinta-feira (26), ele foi ao treino do Figueira, mas não participou das atividades e se despediu dos colegas do clube. Com isso, já deve embarcar rumo a capital cearense para assinar contrato. Ele terá vínculo até o fim de 2020.

O Diário do Nordeste apurou que o Alvinegro pagará R$ 100 mil ao time catarinense. As negociações já estavam em andamento, mas uma questão judicial decorrente da crise vivida pelo time catarinense atrasou o acerto. Agora, o Vovô aguarda apenas questões burocráticas para anunciar o atacante de 25 anos.

O Vovô tem até sexta-feira (27) para contratar e regularizar novos jogadores, tendo em vista que esta é a data na qual se encerram as inscrições para a Série A.

Popp já passou por Bucheon FC 1995, Avispa Fukuoka, Busan I Park, Joinville e Mogi Mirim e tem contrato com o Figueirense até dezembro de 2019. Pelo clube catarinense, marcou 8 gols em 33 partidas neste ano. O atacante atua pelo lado esquerdo do ataque, setor onde Lima, Leandro Carvalho e Felipe Silva jogam no Vovô.