Atacante se despede no Figueirense e pode ser anunciado pelo Ceará

O meia-atacante William Popp está cada vez mais próximo do Ceará. Nesta quinta-feira (26), ele foi ao treino do Figueirense, não participou das atividades e se despediu dos colegas do clube. Especulado no Alvinegro de Porangabuçu, a diretoria cearense negou interesse no atleta. O Vovô tem até sexta-feira (27) para contratar, data na qual se encerram as inscrições para a Série A.

Popp já passou por Bucheon FC 1995, Avispa Fukuoka, Busan I Park, Joinville e Mogi Mirim e tem contrato com o Figueirense até dezembro de 2019. Pelo clube catarinense, marcou 8 gols em 33 partidas neste ano. O meia atua pelo lado esquerdo do ataque, setor onde Lima, Leandro Carvalho e Felipe Silva jogam no Vovô.