Basquete Cearense perde a segunda partida seguida e permanece na 12ª colocação

O Basquete Cearense amargou mais uma derrora no NBB 12. Desta vez o adversário era o Minas, que vinha de três derrotas consecutivas na competição e bateu o Carcará por 95 a 85. Com o resultado, o Basquete Cearense se manteve na 12ª colocação na tabela, com 33% de aproveitamento. Mesmo com a vitória, o Minas caiu para a 9ª posição, com 44% de aproveitamento.

O jogo



Durante a partida, a equipe mineira chegou a abrir dez pontos de vantagem diante do Carcará ainda no 1° quarto. Na volta do intervalo, o Basquete Cearense veio mais concentrado, e chegou a virar o placar em 36 a 35, mas o Minas não deu brecha e recuperou a direção da partida, possibilitando a sua recuperação no 3º quarto. Pelo lado do Minas, Leandrinho foi o maior pontuador com 31 pontos. Já Paulinho Boracini, fez 23 pontos pelo Carcará.



A última rodada da primeira fase do NBB ocorre na próxima terça-feira (26). Todas as equipes jogam às 20h. O Basquete Cearense segue viagem para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo, na Arena Carioca. O Minas segue com a sequência de partidas em casa e encontra o Brasília, na Arena Minas Tênis Clube.