Arthur Cabral é titular, joga bem e dá assistência em goleada do Basel FC na estreia da Liga Europa

O atacante Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, estreou em grande estilo na Liga Europa pelo Basel FC. Nesta quinta-feira (19), o jovem de 21 anos fez o seu primeiro jogo como titular pelo time suíço contra o Krasnodar-RUS, pela primeira rodada do torneio internacional. Jogando em casa, no estádio St. Jacob Park, em Basileia, o Basel goleou por 5 a 0 e garantiu os três primeiros pontos no Grupo C com boa participação de Arthur.

O centroavante brasileiro iniciou jogando e atuou até os 21 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Blás Riveros. Antes de sair, o camisa 98 deu assistência para o terceiro gol do time da casa, marcado por Luca Zuffi, aos 7 minutos da etapa final. Após cruzamento na área, Arthur ganhou dividida com a zaga adversária e deixou o companheiro livre para marcar.

Arthur teve ainda participação direta no 4º gol do time, aos 9 minutos da etapa final. Ele recebeu passe na área, driblou o goleiro e cruzou, até que Tonny Trindade, zagueiro do Krasnodar, marcou contra.

Kevin Bua (2x) e Noah Okafor marcaram os outros gols da vitória suíça.

Além de Basel e Krasnodar, Getafe-ESP e Trabzonspor-TUR também estão na chave C da Liga Europa. Na estreia de ambos, o time espanhol venceu por 1 a 0.

Na próxima rodada, o Basel vai encarar o Trabzonspor, fora de casa, no dia 03/10.