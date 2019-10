Argel Fucks permanecerá no CSA e Ceará segue em busca de treinador

Nome especulado para assumir o comando do Ceará após a saída de Enderson Moreira, o técnico Argel Fucks permanecerá no CSA.

O presidente do clube alagoano, Rafael Tenório, já havia confirmado que Argel tinha em mãos proposta do Alvinegro e que a decisão de sair ou não do time alagoano seria do próprio treinador. Em reunião realizada na tarde desta quarta-feira (2), com a direção do Azulão, o treinador optou por permanecer em Maceió.

O Diário do Nordeste, porém, apurou que o treinador foi oferecido ao clube, que a partir de então passou a considerar a possibilidade de contratá-lo e abriu negociações.

Argel assumiu o CSA no dia 2 de julho, durante a parada da Série A do Brasileiro na Copa América. Comandando o time desde a 10ª rodada, soma 14 jogos, sendo quatro vitórias, seis derrotas e quatro empates. Na tabela, o time está na zona de rebaixamento, em 18º, com 19 pontos - o Ceará é o 15º, com 23.

Nomes como Jair Ventura e Vágner Mancini seguem como cotados para assumir o comando do clube.