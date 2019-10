Presidente do CSA confirma proposta do Ceará para técnico Argel Fucks

O Ceará está negociando com o técnico Argel Fucks, que dirige o CSA. A informação foi confirmada pelo presidente do clube azulino, Rafael Tenório, que revelou ter uma reunião nesta quarta-feira (2) com o comandante e a diretoria às 14h30 para tratar do assunto. Ao GloboEsporte.com, o dirigente afirmou que o treinador não tem multa rescisória.

"Caso ele queira, pode sair. Estou indo para o Mutange agora para conversar com ele. Fiquei chateado com a conduta do Ceará em procurar um profissional que já está empregado", declarou.

Argel assumiu o CSA no dia 2 de julho, durante a parada da Série A do Brasileiro na Copa América. Comandando o time desde a 10ª rodada, soma 14 jogos, sendo quatro vitórias, seis derrotas e quatro empates. Na tabela, o time está na zona de rebaixamento, em 18º, com 19 pontos - o Ceará é o 15º, com 23.

A busca ocorreu após o nome de Lisca ter sido vetado por parte da torcida alvinegra. Nas redes sociais, a hashtag #LiscaNão foi uma das trending topics do Twitter no Brasil. O Diário do Nordeste apurou que o gaúcho estava acertado com o Vovô, o que seria uma 3ª passagem ao time.

A segunda opção da diretoria alvinegra é Jair Ventura, que treinou os times de Botafogo, Corinthians e Santos. O comandante foi sondado e se enquadra no aporte financeiro do time.