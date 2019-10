Ceará reavalia contratar Lisca após repercussão negativa e retorno pode não ocorrer

O movimento da torcida do Ceará nas redes sociais surtiu efeito. Após a repercussão extremamente negativa na internet, o clube reavalia a contratação de Lisca para assumir o comando técnico do clube após a saída de Enderson Moreira. O treinador foi o escolhido pelo Alvinegro para o cargo e a negociação estava encaminhada, mas o acerto pode não acontecer. A segunda opção seria Jair Ventura, nome que agrada a diretoria do Vovô. Porém, a resposta de um outro técnico sondado é aguardada em Porangabuçu.

A torcida Cearamor também se manifestou totalmente contrária à volta do gaúcho, que conquistou bons resultados dentro de campo ao salvar o clube de dois rebaixamentos (Série A e Série B), mas também se envolveu em polêmicas com membros do clube e torcedores.

"Errar não é humano, depende de quem erra! Trazer o Lisca é esquecer tudo que aconteceu internamente no clube, a todos que estão à frente do Ceará, não nos subestimem!", dizia a mensagem.

A hashtag #LiscaNão já chegou aos trending topics Brasil no Twitter. Foram mais de mil postagens com a hashtag de protesto.