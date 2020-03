Arena Castelão será interditada até sexta-feira (20) para manutenção do gramado

O Governo do Estado do Ceará decidiu fechar a Arena Castelão para realizar manutenção no gramado. O prazo da obra é de uma semana, se encerrando na sexta (20). A decisão foi anunciada nesta segunda, em reunião na sede da Federação Cearense de Futebol (FCF), enquanto clubes e representantes estaduais optavam pela contintuidade da 2ª fase Campeonato Cearense com portões fechados.

Segundo o secretário de Esporte e Juventude, Rogério Nogueira, o motivo foi o excesso de jogos e a intensa quadra chuvosa. Apesar da determinação de evitar partidas consecutivas no equipamento, as diretorias de Ceará e Fortaleza não chegaram a um consenso em diferentes momentos da temporada e descumpriram a medida por datas no calendário.

O exemplo recente foi a partida entre Fortaleza x Pacajus na quarta (11), pelo Estadual, enquanto o Ceará encarou o Vitória na quinta (12), em disputa da Copa do Brasil. O último confronto realizado na Arena Castelão, no entanto, foi domingo (15): vitória do Vovô sobre o Sport por 2 a 1, pela Copa do Nordeste.

A partida entre Ceará x Atlético/CE foi marcada por uma forte chuva na Arena Castelão Foto: Kid Júnior / SVM

Em entrevista ao Diário do Nordeste, no mês de janeiro, o titular da Pasta ressaltou que toda a grama da Arena Castelão havia sido substituída por completo de 2019 para 2020. O estádio foi reaberto no dia 1º de fevereiro para o Clássico-Rei, que terminou empatado em 1 a 1.

"A quadra invernosa de 2019 castigou muito, o gramado estava com problema no solo, muito compactado, e uma argila se criou. A grama não conseguia se infiltrar, ai o espectador assistiu ao jogo e em um carrinho, um volume do gramado ficava exposto, não tinha uma raiz fincada. Em conversas com técnicos e agrônomos, a melhor solução era mudar tudo porque aquilo estava no Castelão desde a Copa das Confederações, em 2013. Até fizemos tratamento paliativo no ano passado, mas recebemos o maior volume de jogos oficiais de todo o Brasil, é muito desgaste. A Arena Castelão tinha até uma manta de fibra de vidro para drenagem e a gente fez a remoção, escavamos 30 cm para replantar tudo", explicou Rogério Nogueira.

Após a nova intervenção na grama, o próximo jogo da Arena Castelão deve ser entre Fortaleza e América/RN, previamente agendado para sábado (21), às 16 horas, pela Copa do Nordeste. A partida, no entanto, pode ser suspensa como forma de prevenir a propagação do novo coronavírus. Um reunião entre representantes da Liga do Nordeste, entidade organizadora do torneio, vai optar pela suspensão ou não do torneio.