Ceará mostra poder de reação em importante virada sobre o Sport

Foi na raça, na base da vontade e da entrega coletiva que o Ceará conquistou a importante vitória por 2 a 1 sobre o Sport, ontem, na Arena Castelão. Mesmo sem uma atuação brilhante ou de total superioridade, como havia sido contra o Vitória, na última quinta-feira, o Alvinegro mostrou poder de reação e efetividade para superar as adversidades e reverter o placar após sair atrás no marcador.

Com o resultado, o Vovô chegou aos 11 pontos e se manteve na 4ª colocação do Grupo B da Copa do Nordeste, dependendo somente de si para garantir a classificação à próxima etapa. O Vovô tem ainda possibilidades de terminar a fase de grupos na liderança do Regional, dependendo de tropeços de Confiança, Vitória e Náutico.

Tal cenário só é possível graças ao triunfo de ontem. Se não tivesse vencido, o Ceará estaria fora do G-4. Mesmo sabendo da importância da vitória, o primeiro tempo do Vovô foi abaixo do esperado.

Em campo, pareceu que a equipe comandada por Enderson Moreira sentiu a apatia das arquibancadas, que estavam vazias, já que a Justiça Federal do Ceará, por solicitação do Ministério Público Federal, havia impedido a presença de torcedores no estádio, por causa do coronavírus.

Fato é que, quando a bola rolou, o Alvinegro se mostrou influenciado também por três ausências importantes, que obrigaram Enderson a mexer em todos os setores. Sem Tiago Pagnussat, Charles e Vinícius, o comandante do Vovô lançou Brock, Fabinho e Felipe Silva no time titular, que não teve o mesmo encaixe.

O que é compreensível. Charles tem sido o melhor jogador do time no meio de campo, sendo totalmente preciso nos desarmes e também importante no apoio ofensivo. Vinícius é o principal articulador do time, sendo o jogador do Ceará com mais participações em gols, com três anotados e outras seis assistências. A ausência de Tiago, na zaga, foi a menos sentida.

Sem duas de suas referências, incluindo o principal articulador ofensivo, o Alvinegro teve dificuldades para conectar os ataques. Foram poucas chances claras de gol criadas. Na melhor delas, Luiz Otávio acertou a trave em jogada individual. Leandro Carvalho, Samuel Xavier e Rafael Sóbis tentaram, mas erraram nas finalizações.

O Sport, dentro da proposta de ocupar os espaços, defender com compactação e contra-atacar, teve efetividade aos 36 minutos, quando Marquinhos fez bela jogada individual em velocidade e bateu no canto direito de Fernando Prass para decretar o placar da primeira etapa.

Time ao ataque

No segundo tempo, Enderson Moreira agregou mais ofensividade ao colocar Mateus Gonçalves no lugar de Fernando Sobral. Mas a principal - e mais importante - mudança foi a de atitude. O Ceará voltou com maior imposição e intensidade, contando com a inspiração de Leandro Carvalho para virar o jogo.

O camisa 80, o melhor em campo, chamou a responsabilidade no momento que precisou. Aos 13 minutos, fez jogada individual pela direita, passou por dois marcadores e cruzou na medida para Felipe Silva empatar. A dupla voltou a aparecer dois minutos depois, quando os dois tabelaram e Leandro foi derrubado na área pelo goleiro Luan Polli.

Confiante pelo gol recém-marcado, Felipe Silva pediu para cobrar - passando na frente de Ricardinho e Rafael Sóbis, que são os dois primeiros cobradores oficiais - mas desperdiçou. O goleiro rubro-negro defendeu.

Aos 19 minutos, quase veio o castigo, quando a arbitragem marcou pênalti (que não houve) após Hernane cair na área. O próprio camisa 9 foi pra cobrança, mas também errou, mandando no travessão.

A partir daí, o Ceará passou a imprimir ritmo ainda mais intenso para a virada, que veio em nova jogada de Leandro Carvalho, que em outra jogada individual pela direita, foi derrubado na área. Dessa vez, Ricardinho cobrou e marcou, decretando a vitória e coroando sua boa atuação.

Além de Leandro Carvalho, o camisa 8 foi outra importante peça para a construção do resultado. Bem como Fernando Prass, Samuel Xavier, Fabinho e Rafael Sóbis, que também tiveram atuação positiva.

Há mais aspectos positivos a se destacar do Ceará de ontem. Nitidamente o time mostra evolução no comando de Enderson Moreira a cada partida e consegue também apresentar ideias mais interessantes. Foi assim que engatou a 4ª vitória seguida e atingiu 15 partidas de invencibilidade na temporada, sendo ainda o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não perdeu neste ano.