Após empate, Lisca é flagrado chamando técnico do Atlético-CE de "babaca"

Após empate do Ceará com o Atlético-CE, Lisca chamou o técnico adversário, Luan Carlos, de "babaca" nesta quarta-feira (6), na Arena Castelão. A imprensa presente no estádio presenciou a cena. Em entrevista, Lisca não negou, mas falou que Luan Carlos ficou comemorando de forma muito eufórica à beira do campo.

Luan Carlos, que comanda o Atlético-CE, respondeu com educação. Afirmou que comemora efusivamente empatar com uma equipe de Série A do Brasileiro. Além disso, exaltou a figura de Lisca, com quem disse aprender muito.