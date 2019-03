Ceará empata com Atlético/CE e permanece na liderança da 2ª fase do Estadual

Em partida válida pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, Ceará e Atlético/CE empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (6), na Arena Castelão. Roger marcou para o Vovô logo aos 4 minutos de bola rolando. Aos 40 da segunda etapa, Dudu Itapajé deixou tudo igual no marcador.

O jogo

Em primeiro tempo de muita superioridade Alvinegra, o Ceará abriu o placar logo no início da partida. Após recuada para Marcelo, o goleiro da Águia bobeou e viu Roger se jogar de "carrinho" para abrir o placar para o mandante da partida logo aos 4 minutos de jogo.

Com gol de Roger aos 4 minutos do primeiro tempo, @CearaSC abre o placar sobre o @FCAtleticoce, na Arena Castelão. pic.twitter.com/C5rK3G8hC7 — Jogada (@diariojogada) 6 de março de 2019

O Vovô chegou perto de ampliar algumas vezes, principalmente com Luiz Otávio. Após cobrança de falta de Samuel Xavier, aos 7 minutos, o zagueiro cabeceou e a bola explodiu no travessão da Águia da Precabura.

Aos 7 da primeira etapa, Luiz Otávio quase ampliou para o @CearaSC sobre o @FCAtleticoce. Em cobrança de falta de Samuel Xavier na área, o zagueiro do Vovô cabeceou na direção do gol e viu a bola explodir no travessão do goleiro Marcelo. pic.twitter.com/JzW5U2RWcd — Jogada (@diariojogada) 6 de março de 2019

De volta para a segunda fase, o Ceará continuou pressionando o adversário e com os reestreantes Leandro Carvalho e Wescley em campo, o Vovô teve várias oportunidades de ampliar o placar, mas quem balançou as redes foi a Águia da Precabura.

No final do jogo, Dudu Itapajé recebeu na área e chutou cruzado para deixar tudo igual no marcador aos 40 minutos da segunda etapa.

Camisa 11 do @FCAtleticoce, Dudu Itapajé chuta cruzado para deixar tudo igual na Arena Castelão.



Resultado: Ceará 1x1 Atlético/CE pic.twitter.com/Loz4Cxmpxl — Jogada (@diariojogada) 7 de março de 2019

Com o resultado, o Ceará se mantém na liderança com 11 pontos, enquanto o Atlético sobre para a 3ª posição com oito pontos.

Pela 6ª rodada do Cearense, a Águia recebe o Floresta, no sábado (9), às 16h, no Presidente Vargas. Já o Vovô enfrenta o Fortaleza pelo primeiro Clássico-Rei do ano, no domingo (20), às 16h, na Arena Castelão.

