Alex Amado e João Paulo passarão por cirurgia e ficam de fora do restante da temporada

Lesionados, os atletas Alex Amado e João Paulo passarão por cirurgia na próxima semana e estão fora do restante da temporada do Ceará, que disputa a Série A do Brasileirão. A informação foi divulgada através da assessoria de comunicação do clube, no início da tarde desta sexta-feira (19).

No Vovô desde 2015, Amado fez sua última partida em 16 de junho de 2017 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, o atleta vem passando por uma série de lesões que o tem deixado de fora dos gramados.

Já o atacante João Paulo, que iniciou a temporada defendendo o Ceará, mas acabou sendo emprestado ao Figueirense, retornou ao Alvinegro de Porangabuçu após uma lesão durante um treinamento com a equipe catarinense. Na temporada, foram 14 jogos e somente um gol marcado com a camisa alvinegra.

Mais detalhes sobre as lesões dos atletas só serão repassadas pelo departamento médico do clube na próxima semana, segundo informou a assessoria do clube.