Aguardando início de trabalho no Ceará, Guto Ferreira mostra preocupação com calendário

Guto Ferreira foi anunciado pelo Ceará há uma semana, mas ainda não foi apresentado oficialmente pelo clube devido à quarentena pelo coronavírus. Em Piracicaba com a família no interior do São Paulo, o treinador do Vovô deu uma entrevista ao jornalista Alexandre Praetzel nesta quinta-feira, 26, via YouTube. Embora seu novo clube não tenha sido o assunto predominante por não ter sido apresentado oficialmente, o treinador respondeu sobre temas interessantes, como a incerteza do calendário do futebol brasileiro, a estrutura dos grandes clubes nordestinos, seu apelido de "Gordiola" e o mercado de treinadores no Brasil.

Assim, Guto admitiu preocupação com o calendário, mais precisamente com o início de trabalho com o retorno das competições, pensando no lado físico dos atletas.

"É preciso usar de muita criatividade pois já temos um calendário espremido de datas. Com essa parada, o condicionamento físico estará prejudicado, mesmo que se exercite em casa. Assim terá um regresso no aspecto fisico e os jogadores precisarão de um tempo pra se recondicionar. Por isso é preciso ter sensibilidade para não termos problemas na sequência, é meramente impossível cumprir o calendário a partir da situação. Assim, será preciso usar as brechas do calendário, pois muitos clubes não estarão mais em Copa do Brasil, em sul-americana ou Libertadores, fazendo competições intercaladas. O principal problema será as Séries A e B, com campeonatos longos. Mas alguém vai ter que pagar a conta".

O Ceará é o 3ºclube nordestino na carreira de Guto Ferreira, que já treinou outros dois grandes de região, Bahia e Sport. Ele elogiou as estruturas dos clubes da região.

“Em termos de estrutura física, os dois clubes da Bahia estão bem estruturados. Os dois clubes do Ceará vem caminhando para isso também, mas não conheço ainda a estrutura do Ceará e do Fortaleza, estou passando o que vejo por internet ou leio. O Sport precisa ter um pouco de investimento na manutenção e o momento financeiro prejudica. Não sei como está o CT do Náutico hoje. Fica muito em cima desses seis primeiros que falei aí. Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, Sport e Náutico", avaliou.

Em seguida, Guto comentou sobre o mercado do futebol brasileiro, indagado se via com bons olhos a contratação de técnicos estrangeiros, como Jorge Jesus, do Flamengo, e Jorge Sampaoli, hoje no Atlético/MG

"Não tem o porque ser contra. É ter sensibilidade e sensatez nas escolhas. Não é porque é estrageiro que é bom. Em todo lugar tem os muito bons, bons, mais ou menos e os ruins. No Brasil entra-se muito facil no modismo. O treinador para ser bom ele precisa ter sequência, e com estes modismos é difícil firmar um treinador. Se o estrangeiro bom é bem vindo".

Sobre o Ceará, Guto Ferreira fez um breve comentário no início da entrevista. "Estou ansioso, no aguardo, e querendo arreagaçar as mangas logo para trabalhar muito", disse ele.