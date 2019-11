Adílson Batista elogia atuação do Ceará: "Fomos corajosos e organizados"

O Ceará foi derrotado fora de casa por 1 a 0 para o Palmeiras na Arena do time paulista, pela 30ª rodada da Série A, resultado lamentado pelas chances criadas pelo Vovô, além de um pênalti desperdiçado por Bergson. O técnico Adílson Batista elogiou a atuação de sua equipe, destacando a coragem e o domínio de jogo diante de um adversário que luta pelo título e que não perdeu nenhuma como mandante na Série A.

"Fizemos um grande jogo. Tivemos dificuldade do início ao sofrer o gol, mas depois dominamos e tivermos chances para empatar e virar o jogo. Eu fico feliz com o cumprimento daquilo que foi passado, mas triste com o resultado. Mas saio com a cabeça erguida, com condições de alcançar o objetivo de manter o Ceará na Série A. Quero agradecer o comportamento dos jogadores. Vejo um time organizado".

O próximo compromisso do Ceará na Série A será na quinta-feira, 7, às 19h30, contra o Internacional, no Castelão. Até lá, o técnico Adílson Batista espera recuperar os 6 jogadores que estão no departamento médico.

"Não vai dar tempo treinar, apenas recuperar. E eu tenho no DM (departamento médico) jogadores importantes, como Luiz Otávio, João Lucas, Lima, William Oliveira, Matheus Gonçalves... Vamos analisar para contar com grande parte deles diante do Inter, que será um adversário também difícil".