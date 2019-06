Abalado, Neymar pensou em deixar a Seleção

O atacante Neymar pensou em deixar a Seleção Brasileira para a disputa do Copa América após toda tensão emocional na qual está envolvido. Segundo apuração do Globo.Esporte.com, minutos depois de sair de campo no amistoso vencido pelo Brasil por 2 a 0 contra o Catar no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, por torcer o tornozelo, Neymar entrou no vestiário abalado emocionalmente e pensou em deixar a Seleção.

Ele, que ainda não sabia se seria cortado, estava "aos prantos, se contorcendo de dor e falando em ir para casa, pedindo para ir embora, que queria ver a mãe, o filho, a irmã e só se acalmou com o pai no vestiário", segundo descrição do Globo.Esporte.com.

Era um retrato de um jogador acuado e pressionado por acusação de estupro e o desgastante processo de defesa, mostrando que o craque não teria condições psicológicas para atuar pela Seleção Brasileira.

Depoimento

Neymar depôs na noite de quinta-feira (6) sobre o caso da divulgação de imagens íntimas da Najila Trindade, a mulher que o acusa de estupro em um hotel francês. O atleta chegou de muletas à Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI), na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Após duas horas de depoimento para a Polícia, Neymar falou brevemente às dezenas de pessoas esperando por alguma palavra sua.



"Só quero agradecer todo o apoio, as mensagens que todo mundo mandou. Meus amigos, fãs, todo mundo que está acompanhando. Só agradecer, obrigado pelo carinho, dizer que me senti muito amado. Só agradecer o carinho de todos", disse o jogador antes de ir embora.

Ele nega qualquer abuso para Najila ter relações sexuais com ele, caso que está sendo investigado pela Polícia de São Paulo. Já a Polícia Civil carioca ainda apura se Neymar cometeu crime virtual ao mostrar as conversas pessoais em vídeo que foi apagado de sua conta nas redes sociais.