Brasil vence Catar por 2 a 0 em amistoso

O Brasil venceu o Catar por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (5), em um amistoso na cidade de Brasília, como preparação para a Copa América que começa na próxima semana. D

Os gols da seleção foram marcados no primeiro tempo. Richarlison abriu o placar de cabeça aos 16 minutos e Gabriel Jesus ampliou aos 23, aproveitando um passe pela direita, justamente de Richarlison. O Catar ainda perdeu um pênalti no segundo tempo, nos acréscimos.

Quando a equipe comemorava o primeiro gol da noite, Neymar deixou o campo mancando e reclamando de dores no tornozelo direito.

O astro do PSG, que está sob todos os holofotes após ser acusado de estupro na sexta-feira por uma jovem, "sofreu um entorse no tornozelo direito", informou a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo o pai de Neymar, o atacante se encontrou com a garota pela segunda vez, mas foi embora logo depois, ao notar que havia um celular no ambiente, apoiado em um móvel e ligado para registrar imagens. O advogado contratado inicialmente pela denunciante, José Edgard Cunha Bueno, também confirmou ao Estado a existência desta gravação.

"Ele entra no quarto e o celular já estava gravando. Para nós seria bom que esse vídeo aparecesse. Isso que a gente está tentando fazer", comentou o pai do atacante do Paris Saint-Germain. Além da denúncia por estupro, Neymar também responde a um crime virtual, por ter divulgado imagens de nudez da mulher sem a autorização dela.

O programa também trouxe a informação de que a defesa de Neymar contratou uma equipe de dermatologistas para avaliar as imagens existentes no laudo apresentado pela suposta vítima sobre o caso de agressão e estupro. Segundo a TV Record, os médicos contratados pelo jogador avaliaram que as marcas vermelhas existentes nas nádegas e na coxa da mulher são característicos de procedimento estético para remover estrias.