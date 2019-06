Com gelo no tornozelo, Neymar deixa amistoso contra o Catar chorando

Com uma acusação de estupro sob as costas, o atacante Neymar entrou em campo contra o Catar sob pressão. E ainda no primeiro tempo, para piorar a sua situação, ele sentiu lesão no tornozelo direito. O atacante deixou o amistoso entre Brasil e Catar aos prantos após o gol de Richarlison, aos 16 minutos. O Camisa 10 colocou a mão no tornozelo e pede para não participar da jogada. Em seguida, ele foi direto para o banco de reservas e logo foi colocado gelo na região.

Após esse primeiro atendimento, Neymar desceu para o vestiário chorando. Lá, ele recebeu já o primeiro tratamento, mas para dar um diagnóstico preciso, os médicos da Seleção vaõ precisar submete-lo a exames.

Neymar vem de duas lesões graves no pé direito recentemente e ficou afastado de janeiro a abril para se recuperar de lesão no quinto metatarso do mesmo pé direito. Em 2018, ele já havia realizado uma cirurgia no local após uma fratura.