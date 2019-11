Moré compartilha história sobre luta pela vida e sua volta por cima

Impossível ver o Moré e não lembrar dos gols com a camisa do Ceará, passagens marcantes por outros clubes do Estado e muitas conquistas. A última destas foi o título da Taça Fares Lopes, com o Caucaia. Aos 37 anos, o jogador tem muitas histórias. Chegou até a atuar no Vietnã, em 2011, longe da família. A esposa lembra bem. "A saudade era muita, não dava para acompanhá-lo devido ao trabalho. A gente mantinha o contato, ele me ligava na hora que eu ia dormir, a gente se adaptava", conta Cristiane.

Depois de um ano fora do País, Moré retornou ao Brasil para o Guarany de Sobral. Na temporada ainda passou por Uniclinic e Guarani de Juazeiro. As paredes de casa e sua memória guardam lembranças das passagens pelos 21 clubes onde jogou, títulos importantes e vitórias. Entre elas, destaca uma, a luta pela vida.

Em 2013, sua maior disputa estava por começar. Moré sentia cada vez mais cansaço depois de 45 minutos de jogo. Em uma partida contra o Santa Cruz, pela Copa do Brasil, saiu de campo ofegante. Ainda não sabia ao certo o que tinha.

"Quando voltamos, falei para a diretoria que ia para casa. Ainda joguei contra o Ceará. Cheguei e passei dois dias de febre, não tava bem. Disse para o treinador que só me colocasse se fosse preciso. Estávamos perdendo o jogo e ele precisou de mim no 2º tempo. Não conseguia chegar na bola para finalizar. Ali percebi que realmente não tava bem. Saí do campo para iniciar minha batalha, meu tratamento".

A partir dali o diagnóstico levou 15 dias. Todas as alternativas foram descartadas até o resultado final, um linfoma no fígado. A esposa foi a primeira a saber e também quem recebeu a dura missão de dar a notícia ao marido. "Quando fui receber (o exame), a atendente me falou que, infelizmente, ele estava com um linfoma. Já saí de lá chorando. Quando fui dar o resultado, eu chorava mais do que ele. Ele me disse: 'Amor, eu vou superar'".

Com fé e esperança, foi assim que Moré respondeu à esposa no dia do diagnóstico, aos médicos durante o tratamento e à família. "O médico disse que se eu fizesse o que fosse recomendado teria chance de me curar. Eu só respondi: 'Graças a Deus'. Ele me perguntou se eu só ia responder isso e eu disse: 'Sim, doutor. Se o senhor me dissesse que eu ia lutar contra um câncer sem chance de cura, eu saberia que ia lutar e mesmo assim iria morrer. Por isso eu agradeço'".

A paciência e crença inabaláveis de Moré foram recompensadas. Ele não só conseguiu combater a doença e alcançar a cura, como ganhou um presente especial da vida. "Falaram para a gente que ia impossibilitar de ter filhos, mas Deus nos deu a bênção da Maria. A Maria veio com força total. Até os médicos se espantaram", compartilha Cristiane.

Maria Clara se juntou a um lar cheio de alegria e vontade de viver. Moré deixa uma mensagem especial para quem ainda está na batalha. "Tenham força de vontade. Lutei com a minha família, tive o apoio dela. O que Deus faz na nossa vida é perfeito. Ele não te dá um fardo que você não possa carregar".