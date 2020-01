Manutenção de Quintero e Paulão intensifica defesa do Fortaleza

Foram apenas três meses e nove partidas na última temporada, o suficiente para a dupla funcionar. Com estilos complementares, os zagueiros Quintero e Paulão encerraram o ano como titulares do Fortaleza Esporte Clube. Em 2020, a promessa é de manutenção de um sistema tático e defensivo.

As credenciais para a decisão estão no desempenho. Juntos, os atletas até melhoraram a média de gols por jogo - de 1,28 para 1,22 - mas a escolha mesmo é pela saída de bola. Sob o comando de Rogério Ceni, contribuíram com a armação ao lado do goleiro Felipe Alves, o que possibilita a movimentação pelos extremos dos atacantes no esquema 4-2-4.

Assim, a confiança é estabelecida no coletivo pelo aspecto individual. Do setor disponível durante a Série A do Brasileiro, Quintero e Paulão são os líderes em número de passes por partida, ambos com 55, e também ostentam a ponta no índice de cortes por duelo: 4,8 e 6,4 respectivamente.

O ganho técnico é completado nas bolas alçadas na aérea. Como o defensor colombiano é responsável pelo primeiro combate, cabe ao defensor de 33 anos ficar plantado na grande área, espaço que domina com precisão.

Além de ter marcado dois gols na 1ª divisão com a camisa tricolor, Paulão ainda conseguiu vencer 65% dos lances pelo alto que disputou, sendo o melhor leonino no fundamento. Em contrapartida, Quintero lidera acerto de lançamentos entre os zagueiros, com 60% de acerto.

"Fizemos um grande trabalho fisicamente, taticamente e tecnicamente. Vamos começar focados, pensar jogo a jogo para o time jogar bem. O mais importante é o mental, se estivermos bem, não tenho dúvidas de que esse time vai fazer uma grande temporada", explicou Quintero.

O jogador ainda é unanimidade pelo vigor físico. Aos 24 anos, chegou ao Pici no início da última temporada como uma aposta, mas logo se tornou absoluto.

A imposição o transformou no 'homem de ferro do Brasileirão'. Das 38 rodadas disponíveis, atuou em 37, sendo o atleta com mais minutos em campo da competição, totalizando 3.309 minutos.

Correm por fora

É fato que outros companheiros atuaram mais que Paulão. Na lista, Roger Carvalho chega como remanescente de 2018 e 12 exibições ao lado de Quintero na Série A, todavia uma lesão completa no ligamento cruzado anterior do joelho o tirou dos gramados - o prazo de recuperação é entre dois e quatro meses.

Como está fora de combate, o principal candidato à briga pela titularidade é Jackson, ex-Bahia e com vínculo até o fim de 2021. Experiente e com currículo vasto, o jogador foi contratado no meio da temporada e totalizou 11 partidas.

Uma sequência de lesões e desconfortos musculares o tiraram dos onze iniciais. Pelo Leão, fez dupla com Paulão no revés para o Vasco em São Januário, pela 25ª rodada.

Por fim, há o recém-chegado João Paulo. Aos 22 anos, o atleta firmou contrato de cinco meses e busca espaço.