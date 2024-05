Ingressos para Boca Juniors x Fortaleza: veja valores e data de início das vendas

O Fortaleza divulgou no início da tarde deste sábado (4) informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Boca Juniors, em Buenos Aires (ARG). Os ingressos estarão disponíveis para compra a partir da próxima segunda-feira (6).

A venda dos ingressos será iniciada às 9h da segunda-feira e acontecerá apenas em dois pontos de venda: na sede do clube, no Pici, e na Laion World, na avenida Senador Virgílio Távora, no bairro Dionísio Torres.

Legenda: Torcedores do Fortaleza em jogo no Castelão Foto: Fabiane de Paula/SVM

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo Fortaleza através das redes sociais, os ingressos custarão R$ 200, em valor único e com a venda sendo realizada apenas em espécie.

Boca Juniors e Fortaleza entram em campo na quarta-feira (15), às 21 de Brasília, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), para disputar a quinta rodada do grupo D da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024.