Manifestações de um campeão

Conversei com Edinho, grande destaque do Fortaleza na conquista do título estadual 2019. No primeiro jogo, a vitória do Leão sobre o Ceará resultou de dois belos gols que ele marcou, além de sua eficiente participação no trabalho coletivo. Edinho expressou sua alegria, pois, vindo das bases, era desejo pessoal ganhar o título pelo Leão. Ganhou. Falou de sua angústia, quando demorou a entrar no ritmo e viu a cobrança da torcida. Depois, na medida em que ia retomando a melhor forma, sentiu que a resposta era questão de tempo. E foi. Daí para frente, as coisas aconteceram normalmente. Fluíram de forma positiva como resultado de um trabalho conjunto. E, como não poderia deixar de ser, o aplauso e o reconhecimento do público. Costumo dizer que o Fortaleza tem um grupo de Usain Boltinhos que atormenta as defesas adversárias. São jogadores velozes, escorregadios, que deixam em pânico seus marcadores. Edinho puxa essa fila que tem na composição Osvaldo, Júnior Santos e Romarinho. No fim, sua expressão de fé pela sólida formação cristã. O Amor à família e ao seu torrão, Baturité. Um atleta, um homem, um cidadão. Baita profissional.

Incerteza

A chegada de um treinador é sempre motivo de muita incerteza, máxime num País onde a transitoriedade na categoria é uma das maiores, senão a maior do mundo. No Brasil, treinador é um nômade, eterno dependente dos resultados. Hoje aqui, amanhã ali, depois de amanhã acolá. Que Enderson Moreira dê certo no comando do Ceará.

Elenco

Agora, com o novo comando técnico, vem a pergunta: tem o Ceará elenco para os desafios da Série A? Sem Wescley, Juninho Quixadá e Felipe Baxola fica mais complicado. Creio, porém, que a verdadeira avaliação só acontecerá após algumas rodadas. Quando a bola rolar é que se terá também uma ideia do potencial dos adversários. Verdade é que na Série A tudo é rápido e muito intenso.

Duas vagas

Teoricamente, 12 vagas da Série A são para Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, Inter, Cruzeiro e Atlético-MG. Sobram oito vagas. Quatro vão para o rebaixamento. Sobram quatro para seguir na "A". Ceará e Fortaleza querem duas delas.

O Ferroviário, agora com o reforço de Leo Jaime, estreia na Série C nacional, domingo próximo, às 17 horas, diante do Botafogo em João Pessoa. Coincidência é que Enercino, ex-Ferrão, estreará pelo Botafogo. A saída dele do Ferroviário nunca foi devidamente esclarecida. O técnico do Botafogo é Francisco Diá, que teve ótimas passagens no futebol cearense.

Hoje, no Shopping Benfica, 19 h, a entrega do Troféu Cristiano Santos aos melhores do "Estadual" 2019. Cariús é o nome. Também, serão agraciados Cid Carvalho, Colombo Sá, médico Zé Roberto Barros, Bechara, Jorge Veras e Erasmo Forte. Iniciativa do comunicador Hilton Júnior, que mantém a tradição do Memofut, no trabalho de preservação da memória do futebol cearense.