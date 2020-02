Lenda do jiu-jítsu, Rorion Gracie deu aulão em Fortaleza

Ao falar em jiu-jítsu, de quem você lembra? Dos Gracie, certamente. Então, imagina participar de uma aula de jiu-jítsu com um dos lendários integrantes da família que disseminaram a arte marcial do País? Foi o que 60 felizardos praticantes de Fortaleza tiveram, ontem em um "aulão" no Clube do Vôlei, comandado pela lenda Rorion Gracie.

Ele é uma das poucas pessoas no mundo a ter conquistado o grau 9, a faixa vermelha no jiu-jítsu, em cerimônia de entrega feita pelo próprio pai, Hélio, em 2003. Atualmente com 68 anos, Rorion ministra seminários motivacionais de alimentação saudável e claro, aulões para praticantes de jiu-jítsu, como o realizado ontem em Fortaleza.

Para os participantes que tiveram a honra de ter Rorion, uma lenda das artes marciais, como professor por um dia, os ensinamentos foram literalmente com o 'pai da matéria', já que ele, ainda na década de 1970, ensinou jiu-jítsu na garagem de sua casa, nos Estados Unidos.

Ou seja, mentor melhor não havia para eles. "Uma honra estar em Fortaleza e ver este desenvolvimento enorme que tem tido do jiu-jítsu mundialmente. Todos são muito dedicados, o jiu-jítsu é uma arte maravilhosa. Só tem a beneficiar a todo mundo", disse ele.

Mestre na modalidade, Rorion declarou que hoje os atletas profissionais se preparam melhor e se tornam melhores lutadores.

"Existe uma expansão muito grande, e o atleta leva mais a sério o treino profissional, se prepara, adiciona outros elementos do jiu-jítsu, e se torna um atleta mais forte. Antigamente era mais no talento, e o foco em preparação física e saúde, alimentação, não era tão grande como hoje".

Dicas

Sobre a prática de jiu-jítsu, Rorion acredita que o importante é ter um grande professor, quem repasse os ensinamentos na forma correta. E claro, manter uma alimentação saudável. "Aos alunos, digo que pratiquem jiu-jítsu. O segredo é achar um professor que saiba ensinar, e importância da saúde. Não adianta estrangular todo mundo que você conhece, e ter um ataque do coração aos 50 anos", avisou.

E a advertência no mestre tem relevância pelo domínio dele no assunto. Ele é autor do livro "A Dieta Gracie", um regime alimentar baseado na combinação correta dos alimentos.

"A saúde é importante para todo mundo, ela é a nossa riqueza maior. Meu tio Carlos passou 65 anos estudando a combinação dos alimentos e eu eventualmente escrevi o livro e tem feito muito sucesso. As pessoas que praticam a Dieta Gracie, que aliás não é uma dieta restritiva, não têm dor de cabeça, azia, gastrite, nada disso. Essa dieta faz parte das minhas viagens mundo afora, é um tema importantíssimo e as pessoas estão se conscientizando disso", finalizou.