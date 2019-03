Lateral Bruno Melo desfalca o Fortaleza por seis semanas

No Fortaleza, a bruxa parece que anda solta quando o assunto é lesão ou contusão. O Departamento Médico do clube acabou ficando lotado nos últimos dias, o que preocupa o técnico Rogério Ceni, que tem elenco limitado e fica sem peças de reposição em diferentes setores do seu time. O desfalque que mais parece que vai tirar o sono do treinador leonino é Bruno Melo, titular da lateral esquerda.

O jogador vai passar seis semanas afastado dos gramados, o que implica em não atuar mais pelo Campeonato Cearense. Bruno desfalca o Tricolor do Pici por conta de um trauma no 2º e no 3º metacarpo da mão direita. Com a contusão, ele vai precisar mesmo de um tempo maior de recuperação. Com isso, a tendência é que Carlinhos assuma a posição de vez.

Nos últimos compromissos tricolores, Bruno Melo e Carlinhos já vinham fazendo um revezamento na posição, obedecendo à determinação de Rogério Ceni.

Outras lesões

O lateral-direito Tinga é outro titular que segue em recuperação. O jogador tem uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e o tempo para que fique em condições 100% é de duas semanas.

O volante Gabriel Dias e o goleiro Felipe Alves já estão há mais tempo machucados. Gabriel está com uma lesão na panturrilha. No caso do arqueiro tricolor, ele tem um desconforto na coxa esquerda e inicia o período de transição até o fim de semana.

Quem também foi parar no Departamento Médico do Leão foi o meia Madson. Ele, que não vinha sendo utilizado pelo técnico Rogério Ceni, mesmo tendo se condicionado fisicamente e perdido o peso necessário, acabou adquirindo uma lesão na panturrilha e terá até o fim desta semana também para começar o processo de transição.