GP e Leilão Fortaleza Quarter Horse Show chegam à 11ª edição

Virtuoso e renomado. Adjetivos estes que dão significados ao GP e Leilão Fortaleza Quarter Horse Show que chegam a mais uma edição no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, nos dias 5, 6 e 7 de julho. Com o Jockey Club Cearense marcado como ponto de encontro para o público que faz parte da equinocultura regional, o evento oferta mais de R$ 200 mil em premiações.

O grupo que monopoliza eventos com a criação de raças tem agendado para o início deste mês de julho as tradicionais Festas Nacionais da Criação Quarto de Milha, no Jockey Club Cearense. Será mais uma edição com a estreia de bonitos e velozes potros e potrancas, filhos de animais consagrados campeões.

A apresentação dos animais do Grande Prêmio e do Leilão ocorre nesta sexta-feira (5), logo no primeiro dia de evento. Amanhã (6), às 13 horas, têm início as disputas classificatórias do turfe, pois, logo às 18 horas, ocorre o Leilão Fortaleza Quarter Horse Show. A grande final do turfe fica para o último dia, domingo (7), às 15 horas.

XI Leilão

As fazendas Haras Claro, São Francisco, Haras Primavera e Rancho RM participam dos leilões com 29 animais ao todo, entre cavalos e éguas, do XI Leilão Fortaleza Quarter Horse Show. Com nove nomes na lista, a fazenda Haras Primavera tem o maior número de animais à disposição de lances no leilão.

GP Horse Show

São 15 animais de fazendas espalhadas pelo País. Pernambuco, Piauí e Paraíba são alguns dos estados que terão animais na pista do Jockey Club Cearense.

Os R$ 200 mil reais de prêmios estão divididos entre um carro e seis motos zero km.

Passado glorioso

Assim como nos últimos anos, a expectativa é que o evento seja um sucesso. Estar na 11ª edição representa uma consolidação na cultura equina.

Ano passado, na 10ª edição do GP, as arquibancadas estiveram lotadas, em mais uma realização do GP Fortaleza Quarter Horse Show. Já na sua 9ª edição, o evento foi destaque pela organização e pelas grandes disputas entre os animais na pista.

Mais uma vez, o destaque foi para a campeã nacional Fazenda Haras Claro, do criador Cláudio Rocha, que, pela 4ª vez, conquistou a vitória no Grande Prêmio, com seu pupilo Luck Bryan Corona, montado pelo jóquei L.S. Pereira, marcando 17s82m, nos 320 metros de prova.