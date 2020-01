Fortaleza ainda de olho no mercado

O mercado da bola do Fortaleza para 2020 ainda é tímido. Preocupada em manter o grupo que fez do último ano o mais sucedido da história do Leão, a diretoria renovou com o goleiro Felipe Alves e com os volantes Juninho e Derley. Agora, foi às compras em busca de 6 reforços: 2 zagueiros, 2 volantes e 2 atacantes de lado.

Até o momento, somente 3 jogadores foram confirmados como novas peças do técnico Rogério Ceni. Uma delas já é conhecida da torcida: o zagueiro Paulão, que chegou na metade de 2019 ao Leão, se destacou e foi contratado pelo clube. Além dele, o zagueiro João Paulo, de 22 anos, chegou como o 5º reforço para a zaga. Por último, o experiente volante Michel veio do Grêmio para elevar o nível do meio-campo tricolor.

Antes com conversas avançadas junto ao jovem meia do Flamengo, Luiz Henrique, o clube cearense viu a negociação esfriar após a escolha dos rubro-negros de contar com o jogador para o Campeonato Carioca.

Apesar de uma defesa já resolvida e de um meio-campo bem encaminhado, a situação no setor ofensivo, principalmente nas pontas, liga um sinal de alerta aos tricolores. A intenção é trazer, no mínimo, dois reforços para a posição.

O Fortaleza perdeu, ao fim da temporada passada, um total de 4 atletas emprestados e que retornaram para seus clubes: Felipe Pires (Palmeiras), Matheus Alessandro (Fluminense), André Luís (Corinthians) e Edinho (Atlético/MG). Os dois últimos eram presença constante na equipe de Ceni, se destacando em momentos decisivos da temporada 2019.

Para repor as deficiências, o Fortaleza tem como prioridades os pontas Marcinho, do Chongqing Dangdai e David Fonseca, do Cruzeiro. O primeiro, com boa passagem pelo Tricolor de Aço no último ano, atua com frequência no time chinês, que não tem intenção em cedê-lo, de acordo com o executivo de futebol do Leão do Pici, Sergio Papelin. Já as negociações com o segundo esperam a definição do estado do atleta com a Raposa para avançarem.

Adaptado

Enquanto os reforços não chegam, o técnico Rogério Ceni busca alternativas adaptando, nessa pré-temporada, atletas de outras funções na posição de lado de campo. É o caso do meia argentino Mariano Vázquez, que atuou somente em 7 partidas pelo Tricolor em 2019. Neste período de adaptação, o jogador vem treinando como ponta, surgindo como boa opção para a disputa do Cearense.

No elenco atual, Ceni conta somente com Romarinho, Osvaldo e Marlon para os extremos, sendo o último uma peça usada para mais contensão naquela região do campo.

Já adaptado a um 4-2-4 com muita participação do setor ofensivo nas fases defensivas e uma necessidade de sincronia durante os contragolpes, as peças que faltam precisam pelo menos corresponder à altura o papel dos atletas que saíram. Para uma temporada com Sul-Americana em jogo, a necessidade de elevar o nível nas compras urge no Pici.