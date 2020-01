Ferroviário encara lanterna Horizonte para se manter em boa fase

O Ferroviário entra em campo, hoje, para encarar o Horizonte. A partida, que será no Estádio Presidente Vargas, a partir das 16 horas, terá a transmissão da TV Verdes Mares. A partida colocará frente a frente duas equipes com necessidades diferentes, mas com a vitória a todo custo como meta única.

O Tubarão da Barra, que soma cinco pontos e venceu sua primeira partida na última rodada, quando bateu o Floresta por 1 a 0, no mesmo PV que jogará neste domingo, quer encostar ou não perder de vista, pelo menos, os dois primeiros colocados: Barbalha e Guarany de Sobral.

O objetivo do Ferrão é bem claro: se ainda há chance de buscar a vaga na Copa do Brasil 2021 com o título da 1ª fase do Estadual, a vitória tem papel fundamental nesta meta.

Aliás, quando o Campeonato Cearense teve início, o time coral figurava entre os poucos cotados para essa conquista. No entanto, demorou a engrenar e não pode perder de vista os concorrentes.

"O importante era vencer. Isso traz a confiança de volta aos jogadores", pontuou Anderson Batatais, em coletiva, referindo-se à vitória sobre o Floresta, que quebrou um jejum de três jogos sem ganhar.

Corrida para escapar

Do outro lado, o Ferroviário terá pela frente um Horizonte mordido pela sequência de resultados ruins que vem acumulando até agora, após quatro rodadas de Cearense.

Se os comandados de Anderson Batatais só conheceram o trunfo na 4ª rodada, o Galo do Tabuleiro nem isso conseguiu. Segue sem vitórias e com apenas um ponto ganho, resultado de um empate com o Caucaia, igualmente na rodada passada.

Com este ponto solitário, a equipe de Roberto Carlos, técnico que tenta ainda dar uma cara ao seu elenco, segue na lanterna da competição. No momento atual, estaria rebaixado para a 2ª divisão cearense.

Por isso, como uma espécie de zebra, o Horizonte vem com a ideia de surpreender o Ferrão e "roubar" três pontos que aliviariam a crise no time e lhe dariam uma chance de brigar pelo G-6, grupo que se classifica para a próxima fase e que se juntará a Ceará e Fortaleza, que ainda não estrearam no Estadual.

Outro jogo

No mesmo horário que Ferroviário x Horizonte, quem também entra em campo são as equipes de Caucaia e Barbalha, no Estádio Raimundo de Oliveira, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Aqui, a partida tem ares de ser mais equilibrada. Com 10 pontos, o Barbalha chega a 13 pontos, mantendo a invencibilidade, e volta a se igualar ao Guarany de Sobral em pontuação na luta pelo título, faltando apenas duas rodadas para o final da 1ª fase.

E com a única defesa ainda não vazada entre os oito participantes do Campeonato Cearense que já estrearam, a equipe do Cariri tem boas possibilidades de encaminhar seus objetivos.

Mas o Caucaia joga em casa e tem metas semelhantes às do Ferroviário. Em caso de vitória, a Raposa Metropolitana cola no próprio Barbalha com nove pontos conquistados, deixando as duas últimas rodadas mais disputadas na parte de cima da tabela.

Ficha técnica

Campeonato Cearense - 1ª fase

Presidente Vargas, em Fortaleza

Árbitro: Luciano Miranda

Ferroviário: Nícolas; Jonas, Diego Bispo, Magno Alves e Elves; Felipe Macena, Magno, Wellington Rato e Guilherme; Yago e Tito. Técnico: Anderson Batatais

Horizonte: Diego; Desailly, Samuel, Anderson e Willian Oliveira; Bernardo, Luandeson, Cássio e Ramon; Gustavo e Roberto. Técnico: Roberto Carlos

Transmissão: TV Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste e Tempo Real do GloboEsporte.com/ce